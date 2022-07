Kalle Bäck semestrar med Iron Maiden

Fakta: Iron Maiden Heavy metal-bandet grundades i London i mitten på 70-talet av basisten och låtskrivaren Steve Harris. Sedan dess har gruppen gjort över 2 000 konserter och sålt över 100 miljoner skivor. Iron Maidens nuvarande uppsättning består av grundaren Steve Harris, sångaren Bruce Dickinson, Nicko McBrain på trummor och "de tre musketörerna" Dave Murray, Adrian Smith och Janick Gers på gitarr. Aktuella med: Världsturnén "Legacy of the Beast" som stannar till i Sverige den 22 juli när bandet spelar på Ullevi.

Medan många väljer att ta fyra veckors sammanhållen semester på sommaren begärde Kalle Bäck två dagar ledigt lite här och var i år.

— Då frågade min chef: Är det här Iron Maidens turneschema jag ser framför mig?

Konsulten och den kommunala KD-politikern Kalle Bäck har sett Iron Maiden ett sjuttiotal gånger och följt bandets turnéer genom Europa sedan han såg dem live för första gången på Stockholms stadion 2003.

Årets turnéspelningar har redan tagit honom till Zagreb, Belgrad, Hyvinkää, Berlin och på fredag spelar de på hemmaplan – i Göteborg.

— De är tajta och samspelta, de har en energi och ett ös som få andra band lyckas med. Man får en energikick att vara och kolla på en Iron Maiden-konsert, säger han.

Iron Maiden uppträder under Sweden Rock Festival i Norje utanför Sölvesborg 2018. Arkivbild.

Helheten

Exakt vad det är som är så tilldragande med det brittiska heavy metal-bandet kan Kalle Bäck inte riktigt sätta fingret på.

— Det är helheten, konstaterar han.

En del av denna helhet är bandets maskot. "Eddie the Head" ser ut som en blandning mellan människa och monster och syns på bandets produkter, skivomslag och i scenshowen.

— Jag har honom intatuerad på högerarmen.

Han ser ingen som helst konflikt mellan sitt musikintresse och politiska uppdrag i Göteborgs kommun.

— Jag kör mitt eget race.

Bäck lyfter också fram Iron Maidens sound som sedan bandet grundades 1975 har beskrivits som unik. Med en blandning av tung heavy metal, melodier och temposkiftningar har omtyckta låtar som "The Trooper" och "Run to the Hills" fått över tvåhundra miljoner lyssningar på Spotify.

— De håller fast vid det de alltid har gjort även om de utvecklas inom sina ramar så kan man alltid lita på vad man får med Maiden – och det är högkvalitativ metal.

"De gör det de är bäst på och det gör det världsbäst", säger Kalle Bäck om heavy metal-bandet.

Pengar och semesterdagar

Utöver musikupplevelsen har Kalle Bäcks hängivenhet för Iron Maiden resulterat i nya gemenskaper med andra som delar hans intresse. Dessutom är det ett sätt att resa och se världen.

— Bästa sättet att resa, brukar jag säga, är att man både får se nya (Iron Maiden) konserter och nya platser.

TT: Något jag slås av när du berättar är hur mycket pengar det måste kosta, har du räknat ut hur mycket du lagt?

— Nej, och det tänker jag inte göra heller, säger han och tillägger:

— Om man åker på en semesterresa är det få som ifrågasätter eller reflekterar över vad det kostar. Men åker man runt på konserter så får man den frågan. För mig är det bara en prioritering och jag lägger pengar och semesterdagar på Iron Maiden.