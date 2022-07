Pete Seeger får eget frimärke

Frimärksserien som fått namnet "Forever" säljs på postkontor i hela landet och visar ett färgtonat svartvitt fotografi taget i början av 1960-talet av en sjungande Seeger i profil, spelandes på sin femsträngade banjo.

"Det är en ära att få se ett foto av min far som jag tog för cirka 60 år sedan bli detta underbara frimärke för evigt", säger hans son, Dan Seeger, i ett uttalande.

Den banjospelande folksångaren och aktivisten skötte sin korrespondens främst med handskrivna brev, enligt sonen.

"Och jag kan föreställa hur han ler och förstås uppskattar denna stora ära eftersom han förlitade sig på US Mail med dess enkelhet och ärlighet".

Pete Seeger dog 2014 vid 94 års ålder. Han är bland annat känd för att ha populariserat protestsången "We Shall Overcome" och ha skrivit, eller medskrivit, låtar som “If I Had a Hammer", “Turn, Turn, Turn" och "Where Have All the Flowers Gone".

Seeger var känd för sina vänstersympatier och blev på 50-talet svartlistad av kommittén för oamerikanska aktiviteter.