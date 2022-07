Färre grova sexscener i nya "GoT"-serien

Men i den kommande ursprungsberättelsen "House of the Dragon" ska det sexuella våldet tonas ned. Det avslöjar en av seriens huvudproducenter, Miguel Sapochnik, som även regisserade flera "Game of thrones"-avsnitt, i en intervju i The Hollywood Reporter.

— Om något så kommer vi att belysa den aspekten, säger Miguel Sapochnik, som menar att scenerna innehållandes sexuellt våld i "House of the Dragon" har regisserats "eftertänksamt".

— Du kan inte bortse från det våld som utövades mot kvinnor av män på den tiden. Det ska inte förringas och det ska inte glorifieras.

"House of the Dragon" utspelas 200 år före händelserna i originalserien och handlar om de troligtvis grymma maktspel som färgade kungariket under draksläkten Targaryen. Romanförfattaren George RR Martin är inblandad i serien som har premiär den 22 augusti på HBO Max.