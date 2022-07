"Buskis-noir" i nya "Göta kanal"

Fakta: "Göta kanal 4- vinna eller försvinna" Premiär: 29 juli. Regi: Emma Molin. Manus: Rikard Ulvshammar. Producenter: Göran Lindström och Anders Birkeland. Båda har varit med och producerat flera av de tidigare "Göta kanal"-filmerna. Filmen utspelar sig kring Göta kanal och handlar om Petra och Arvid, som ska skilja sig. De vill båda ta över Petras döda fars gamla båtvarv. Med i spelet finns bland annat deras två barn, Arvids nya kvinna, Petras farbror och Arvids mamma. Skådespelare i urval: Eva Röse, Per Andersson, Tomas von Brömssen, Dilan Gwyn, Lottie Ejebrant och Julia Lyskova. Den första filmen, "Göta kanal eller vem drog ur proppen" hade premiär 1981. Den regisserades av Hans Iveberg och hade Janne ”Loffe” Carlsson och Kim Anderzon i huvudrollerna. Tidigare har två uppföljare gjorts – "Göta kanal 2 – kanalkampen" (2006) och "Göta kanal 3 – kanalkungens hemlighet" (2009).

Emma Molin förälskade sig i den allra första "Göta kanal"-filmen “Göta kanal eller vem drog ur proppen” från 1981. När hon fick frågan om att regissera den fjärde filmen, med Grotesco-kollegan Rikard Ulvshammar som manusförfattare, tackade hon ja. Med filmen gör hon också debut som långfilmsregissör.

— Det har varit extremt utmanande att regissera. Men det är nog det roligaste jag har gjort, säger hon till TT.

Per Andersson spelar rollfiguren Arvid i nya "Göta kanal 4". Pressbild.

"Göta kanal" som buskis-noir

De tre tidigare “Göta kanal”-filmerna, är alla placerade i buskis-facket. Magplask i kanalen (som fyller 200 i år) och en ratt som lossnar från båten är vanliga inslag. Buskisen är högst levande även i denna version, men Molin tycker att det finns ett större djup än tidigare. Hon berättar att de ville modernisera "Göta kanal", genom att bygga humor från en mörkare plats.

— Vi har lite skämtsamt kallat det för “buskis-noir”. Folk trillar i vattnet, fast med en djup botten, säger Emma Molin.

Handlingen cirkulerar kring ett par, spelade av Eva Röse och Per Andersson, som befinner sig mitt i en brinnande skilsmässa. De gör upp om vem som ska ta över Petras (spelad av Eva Röse), döde fars båtvarv, genom ett klassiskt kanal-race.

— Det är ett slags "bodelningskomedi", säger Per Andersson.

TT: Vem är den här filmen till för?

— Det är en familjefilm. Den är för folk som gillar humor. Och skilsmässa, säger Emma Molin.

Eva Röse och Per Andersson spelar skilsmässopar i "Göta kanal 4".

Röse och Andersson i huvudrollerna

Eva Röse spelar samma rollfigur som i "Göta kanal"-filmerna från 2006 och 2009. Hon trodde nästan att det var ett skämt när frågan om en tredje vända kom, 13 år efter den senaste.

— Jag tänkte “hur många gånger kan man åka den där båten egentligen?”.

Sedan fick hon reda vilka som skulle vara med i arbetet med filmen – Rikard Ulvshammar, Per Andersson och, som hon uttrycker det, "den eviga kärleken" Tomas von Brömssen. Att Emma Molin skulle regissera var också en anledning till att hon tackade ja. De har samarbetat tidigare och hon säger att de två har samma syn på humor.

— Det handlar om musikalitet och tajming, säger Eva Röse.

Även Per Andersson och Emma Molin har jobbat ihop förut, de tillhör båda humorgruppen Grotesco. Per Andersson säger att han gillar att svinga sig mellan olika grenar i humorträdet. Han har gjort allt från revy till julkalender – och nu finns han dessutom inpräntad i "Göta kanals" historia för all framtid.

— Det känns episkt, säger han.

Hans rollfigur Arvid har tummen mitt i handen, är inte så bra på att köra båt – och är lite av en fegis.

— Jag hoppas att jag har lite mer “balls” än Arvid. Jag är också lite töntig ibland, men inte alltid.