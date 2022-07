Han regisserar nästa "Avengers"-film

Destin Daniel Cretton, som senast regisserade "Shang-Chi and the legend of the ten rings", tar över rodret för en kommande "Avengers"-film, rapporterar Variety.

"Avengers: The Kang dynasty" beräknas få premiär i maj 2025 och blir den första av två sammanhängande filmer som likt "Infinity war" och "Endgame" avslutar den sjätte fasen i Marvels växande och allt mer komplexa filmuniversum. Den nuvarande fasen, fas 4, avslutas med "Black Panther"-uppföljaren "Wakanda forever" i november. Enligt branschtidningen kommer Kang erövraren att vara antagonist i "Avengers"-filmen. Han ska introduceras i nästa års "Ant-Man"-film, som inleder nästa fas. Cretton ska förutom "Avengers"-filmen också ratta en uppföljare till "Shang-Chi" och utvecklar också en Disneyserie om "Wonder Man".