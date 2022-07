George RR Martin covidsjuk – missar premiär

"Game of Thrones"-skaparen George RR Martin missar onsdagens premiär för HBO:s nya fantasyserie "House of the Dragon" som han är medskapare och producent för, skriver Deadline. Detta efter att han bekräftats sjuk i covid-19.

Han har tidigare uttryckt oro för att smittas med sjukdomen men en talesperson från HBO hälsar att han under omständigheterna ändå mår bra. Antagligen fick den 73-årige författaren covid-19 under jättekonferensen Comic-Con som hölls i San Diego i helgen där över hundratusen människor samlades. "House of the Dragon" är en prequel (en sorts fristående föregångare) till "Game of Thrones" som utspelas 200 år före originalet. Serien har premiär på HBO Max i Sverige den 22 augusti.