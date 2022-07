Kate Bush hyllas i Uppsala – med dans

Fakta: Kate Bush Catherine "Kate" Bush föddes i England 30 juli 1958. År 1978 slog hon igenom som 19-åring med låten "Wuthering Heights" och albumet "The Kick Inside". Därefter släppte hon skivor som "The Dreaming (1982), "Hounds of Love" (1985) och "The Sensual World" (1989). Yrke: Sångare, låtskrivare, dansare och pianist. Musik: Artistens musik beskrivs som en blandning av rock och folkmusik med konstmusikaliska influenser, karakteriserade av hennes särpräglade falsettstämma. Efter ett 35 år långt uppehåll gjorde hon en succéartad comeback när hon 2014 började ge konserter igen. Föreställningen såldes snabbt slut och rosades av kritikerna. Källa: NE

— Eftersom vi är på en så lämplig plats vid Uppsala gamla högar så har vi fått tillåtelse av Statens fastighetsverk att ta oss upp på en av högarna. Så då spelar vi "Running up that hill" och springer uppför i samlad tropp innan vi springer ned igen, säger arrangören Karolina Larsson.

Det började med ett inofficiellt världsrekordförsök i England 2013. Konstnärskollektivet "Shambush" klädde sig i rött och dansade i Brighton för snart tio år sedan. Målet med "The most 'Wuthering heights' day ever" var att samla så många människor klädda som artisten Kate Bush på samma ställe.

"Tränade hemma"

Därefter spred sig initiativet och Kate Bush-hyllningar har ägt rum i bland annat Sydney, Bryssel, Texas och Tel Aviv. I Sverige anordnades evenemanget för första gången 2016. Då var organisatören Karolina Larsson där som deltagare.

— Jag hörde om Kate Bush-hyllningen och nappade direkt. Jag hade ingen kompis som ville med, men jag anmälde mig och tränade själv hemma på dansen.

Iklädd röd klänning och strumpbyxor tog hon tåget in till Uppsala.

— Jag kände mig lite utklädd, men ju närmare man kom, desto fler rödklädda människor slöt upp. Jag är absolut ingen dansare eller koreografiskt kunnig person. Först var jag lite nervös och tänkte "kan jag verkligen koreografin?", så jag ställde mig inte längst fram.

Men Karolina Larsson har aldrig ångrat att hon hoppade på vad hon själv beskriver som "en rolig grej". Nu ses alla deltagare ungefär två timmar innan – klockan 15 är det dags för själva dansen.

— Det är euforiskt, man får så mycket energi av en sådan här upplevelse. Att göra något under en så kort stund tillsammans med andra, det går inte att förklara om man inte har varit med själv. Men många återvänder, så det är antagligen fler som känner samma sak.

Evenemanget går ut på att återskapa dansen i musikvideon till Kate Bushs "Wuthering Heights" från 1978. Från 2017 har Karolina Larsson och Linn Liljemo – bekanta sedan tidigare – stått som värdar för Uppsalaversionen, framför de tre stora gravhögarna från järnåldern.

— Det har varit mellan 50 och 80 personer varje år, men det är svårt att räkna eftersom vi själva är med och dansar. Det är fler som tittar på än som dansar, så det drar ju lite folk.

På grund av coronapandemin låg evenemanget på is 2020 och 2021.

Inte sett "Stranger things"

Efter att "Running up that hill" spelat en avgörande roll i årets säsong av Netflixserien "Stranger things" har låten från 1981 återigen toppat listorna världen över. Det kan göra att evenemanget får en extra skjuts i år.

— Det här är ju helt ideellt, så vi spenderar inga pengar på marknadsföring och jag har ingen aning om hur många som kommer. Jag har själv inte sett "Stranger things", men jag har tydligen missat något bra. Det kan nog absolut ha effekt, vi får se helt enkelt, säger Karolina Larsson.

TT: Varför tror du evenemanget har blivit så populärt?

— Det kanske är för att Kate Bush i sig själv är ganska mystisk som person. Hon är inte vilken artist som helst. Jag tror inte att det hade blivit samma sak med en Madonna eller Britney Spears-låt.

"The most 'Wuthering heights' day ever" äger rum i Gamla Uppsala klockan 15.