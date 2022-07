The Rolling Stones talade svenska med Stockholm

Det kan mycket väl vara en av de sista gångerna bandet spelar live, åtminstone fysiskt. Konserten i Stockholm är del av avskedsturnén "Sixty" där Rolling Stones firar 60 år som band.

Ett montage till minne av trummisen Charlie Watts, som avled 2021, inleder den 37:e Sverigekonserten och sedan drar det igång med "Street fighting man" framför ett packat Friends Arena.

Mick Jagger struttar omkring med en energi som en yngre man trots sina 79 år, i en show som dessutom är drygt två timmar lång.

Mittenpartiet har ett lägre tempo med låtar som "Out of time", "Angie" och "You can't always get what you want" – som övergår till körsång med publiken.

Keith Richards byter om från zebra till leopardmönstrad skjorta och kör några sololåtar. En massiv ljusrigg förvandlar arenan till en bluesklubb.

Sedan brakar det loss med hits. "Paint it black", "Start me up", "Jumpin jack flash" och en intensiv "Gimme shelter", som ackompanjeras av ödesmättade bilder på Ukrainas flagga.

"Sympathy for the devil" och "Satisfaction" utgör naturliga extranummer. "Vilken bra kväll", konstaterar Mick Jagger från scenen.