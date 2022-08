Chris Rocks liv blir serie igen

"Everybody still hates Chris" är en animerad nyversion på "Everybody hates Chris" från mitten på 00-talet. Originalserien, en situationskomedi som sändes i fyra säsonger på amerikansk tv, har sedan starten 2005 nått kultstatus.

Deadline rapporterar nu att den nya animerade serien har plockats upp av strömningstjänsten Paramount+. Precis som originalet bygger den på den amerikanske komikerns tonårstid i Brooklyns arbetarklassområde Bedford Stuyvesant i New York under sent 80-tal. Chris Rock återkommer för att agera berättare till serien.