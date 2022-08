Keanu Reeves klar för tv-serie

Keanu Reeves är klar för sin hittills största roll i en tv-serie, "The devil in the White City", rapporterar Variety.

Serien är en bearbetning av Erik Larssons true crime-bok "Djävulen i den vita staden", som skildrar världsutställningen i Chicago 1893 parallellt med seriemördaren H H Holmes, som dödade unga kvinnor i staden samma år. Reeves ska spela huvudrollen som arkitekten Daniel H Burnham, som låg bakom världsutställningen, där man bland annat kunde se världens första pariserhjul. Boken har länge varit aktuell för en filmatisering, bland annat skulle Leonardo Dicaprio spela huvudrollen och Martin Scorsese regissera en film om händelserna. De två blir nu i stället producenter för tv-serien, som görs för Disneyägda tv-tjänsten Hulu. Keanu Reeves sågs senast i "The matrix ressurections" och innan serien kommer till tv dyker han upp i huvudrollen i "John Wick: chapter 4".