Fler satsar på klimatsmarta konserter

Konserter kan blir mer miljövänliga. I veckan gjorde den danska gruppen Lukas Graham två utomhuskonserter drivna av batterier som var uppladdade med hjälp av vindkraft, rapporterar DR. Pop-gruppen Lukas Graham är känd för världshits som "7 years" och "Take the world by storm".

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/noje/kultur/1049962-fler-satsar-pa-klimatsmarta-konserter Kopiera länken Den svenska festivalen Hudikkalaset som nyligen hölls, var också helt batteridriven, detta meddelade festivalen via sociala medier. På festivalen spelade bland andra Veronica Maggio och Miriam Bryant. Lukas Grahams klimatanpassade Danmarksturné är ett samarbete med ett vindkraftsföretag. Enligt företaget minskar koldioxidutsläppen från själva scenen med 98,5 procent, jämfört med konserter drivna av dieselgeneratorer, som är det vanligaste för utomhuskonserter.