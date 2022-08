The Seekers-sångare får statsbegravning

Statsbegravningar kan tilldelas australiensare som anses ha gjort ett betydande bidrag till nationen. De ges oftast till premiärministrar och guvernörer, men kan i vissa fall ges till exempelvis artister, skådespelare och idrottare.

Judith Durham var sångare i den populära folkpop-gruppen The Seekers mellan 1963 och 1968. Gruppen hade flera hits under 60-talet, som "Georgy girl" och "Someday, one day" (som skrevs av Paul Simon).

The Seekers gjorde även låten "I am australian" som har blivit något av en icke-officiell nationalsång i landet.