The Pogues basist Darryl Hunt är död

Hunt föddes 1950 i Christchurch i sydvästra England och studerade konst vid Nottingham School of Art. Han spelade i flera band innan han 1986 började spela bas med det brittisk-irländska folkpunkbandet The Pogues. Han hade innan det arbetat som roddare för bandet.

The Pogues skandalomsusade frontman Shane MacGowan hyllar sin bandkollega på Twitter : "Jag är väldigt ledsen att Darryl har gått bort, han var en riktigt trevlig kille och en fantastisk vän och en fantastisk basist. Vi kommer alla att sakna honom."

Det första The Pogues-album som Hunt medverkade på var "If I should fall from grace with God" från 1988. Ett av spåren på det är "Fairytale of New York" – duetten mellan McGowan och Kirsty MacColl som sedan dess har blivit en av de mest spelade jullåtarna i Sverige liksom i många andra länder.

Hunt blev 72 år gammal.