Soligt Way Out West välkomnade besökarna åter

Tusentals besökare flockades framför entrén till festivalområdet några timmar före insläppet klockan 14. Det blev ingen plågsam väntan för besökarna som kunde sitta ner i gräset utanför entrén och njuta av det soliga vädret.

Kompisarna David Reimers, Magnus Lindqvist och Rikard Andersson var några av dem som slog sig ner framför den stora festivalskylten. Magnus Lindqvist var framför allt glad över den sociala gemenskapen festivalen för med sig.

— Det är förbaskat kul att få träffa sina kompisar på det här sättet igen, säger han.

Taggad på Yung Lean

Över 100 artister kommer att spela under festivalens tre dagar – Tame Impala, First Aid Kit, Joakim Thåström och Chance the rapper är några av huvudnumren.

— Jag är främst taggad på att se Yung Lean. Jag såg dokumentären om honom och blev helt förtrollad, säger David Reimers.

— Den bästa musikgruppen som finns här i år är utan tvekan Kite, säger Magnus Lindqvist och Rikard Andersson stämmer kvickt in.

Way Out West är tillbaka efter två års uppehåll. Här sitter Filippa Raom och Ida Koivisto framför den stora festivalskylten.

Kompisarna Ida Koivovits och Filippa Raom har också tagit plats vid skylten, en bit bort.

— Det känns helt otroligt att festivalen är tillbaka. Jag älskar "viben" som är här, säger Filippa Raom.

— Och det finns massa gött vegokäk, så det är fantastiskt, säger Ida Koivovits.

Inne på festivalområdet befinner sig ett annat gäng festivalveterinärer. Varje år sedan 2011 har gruppen på cirka tio kompisar besökt festivalen, men nu var det alltså två år sedan sist.

— Det känns underbart att vara tillbaka, och i år har man fått byta sylvesten mot kepsen vilket vi också är tacksamma för, säger Claes Hillén.

— Eller hatten, flikar Anders Hägglin in och lyfter på stråhatten.