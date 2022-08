Nystart för gangsterserien "Saints row"

"Saints row" är en långlivad gangsterserie som utspelas i en öppen värld, där spelaren kan röra sig fritt och ta sig an olika uppdrag, inte helt olikt "GTA".

Bakom spelserien ligger Volition, en studio i Champagne i amerikanska Illinois som också gjort skjutarserien "Red faction". Volition är numera en del av svenska Embracer.

Första "Saints row" släpptes 2006, följt av "Saints row 2" (2008), Saints row the third" (2011) och "Saints row IV" (2013). Den fristående expansionen "Saints row: Gat out of hell" kom 2015.