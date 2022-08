Nick Cave avslutade fredagen i Slottsskogen

Den andra Way Out West-dagen inleddes med en ursinnig kraft, när Frida Hyvönen kastade sig fram och tillbaka vid flygeln under Linnéscenens tältduk.

Den kritikerhyllade artisten från Robertsfors släppte under 2021 albumet "Dream of independence", men publiken fick även höra pärlor från såväl "Kvinnor och barn"-plattan från 2016 som "Silence is wild" från 2008.

Pyro och konfetti

Liksom på premiärdagen gassade solen över festivalområdet även under fredagen, och många besökare sökte sig till skuggan mellan spelningarna.

Chance The Rapper snålade inte med specialeffekterna under sin spelning på Way Out West.

Ett av fredagens dragplåster var Chance The Rapper, som inte hade sparat in på specialeffekter, pyroteknik och konfetti. Kanske hade han också den mest hängivna publiken, som inför Flamingoscenen uppvisade en imponerade variation av danssteg inför Chicagorapparens hitkavalkad.

Själv studsade han intensivt runt på scenen, minst lika exalterad som sina fans, och ropade inte sällan sitt namn i mikrofonen.

Jamie XX levererade ett dj-set under Way Out West.

Under fredagskvällen fyllde även låtskrivaren, producenten och The xx-medlemmen Jamie xx en av festivalens stora scener med ett dj-set.

Han stod ensam på scenen med enbart en dator och en discokula – men på led-skärmarna visades livefilmer från kameramän som var utplacerade i publikhavet, vilket gjorde att fansen kunde interagera i scenshowen på ett mer interaktiv sätt än vanligt.

Klev ut i publiken

Sist ut, när augustimörkret lagt sig över festivalområdet, klev Nick Cave and The Bad Seeds upp på Flamingoscenen, med en mastodontspelning på två timmar och 15 minuter.

Den 64-årige frontmannen hade, som vanligt, en intensiv publikkontakt med den främre delen av publiken som sedan timmar tillbaka bänkat sig på ett high five-avstånd från scenen.

Nick Cave levererade såväl intensiva jam-sessioner med både band och kör, som ensamma soloframträdanden vid flygeln, innan festivalens andra dag var över.

Fredagen i Göteborg bjöd även på framträdanden från den svenska låtskrivaren och artisten Léon, amerikanske konstpopparen Perfume Genius och syntgruppen Kite.