Rushdie vårdas i respirator efter attack

Fakta: Salman Rushdie Född 1947 i Bombay, Indien, i en muslimsk familj. Uppväxt i Storbritannien, utbildad i Cambridge. Arbetade med reklam innan han fick sitt litterära genombrott med "Midnattsbarnen" 1980. Boken fick flera litterära utmärkelser, bland annat Bookerpriset. Har skrivit tolv romaner, den senaste, "Quichotte", kom 2019, samt en novellsamling, två barnböcker och facklitteratur. Han adlades 2007.

Attacken skedde kvart i elva på förmiddagen lokal tid, när Salman Rushdie skulle hålla ett tal vid Chautauquainstitutionen i delstaten New York.

En man, som pekas ut som en 24-åring från New Jersey, rusade upp på scenen och attackerade författaren minst en gång i halsen och en gång i buken eller bröstet.

En AP-reporter som befann sig på platsen skriver att mannen slog eller stack Rushdie tio–femton gånger innan attacken avbröts.

Delstatspolisen skriver i ett pressmeddelande att personal och publik rusade upp och tog fast mannen, och att han därefter greps av en delstatspolis som fanns på plats för att bevaka evenemanget.

"Inga goda nyheter"

Martin Haskell, en läkare som var där rusade upp för att hjälpa den 75-årige Rushdhie, beskriver skadorna som allvarliga men att det är möjligt att återhämta sig från dem.

Författaren transporterades i väg med ambulanshelikopter för vård i Erie i Pennsylvania.

Rushdie opererades under eftermiddagen. Ett par timmar senare kom hans agent Andrew Wylie med en skadeuppdatering där han beskrev det som att han inte hade några goda nyheter.

Han uppgav då enligt flera medier att Rushdie vårdas i respirator.

"Salman kommer troligtvis förlora ett öga; nerverna i hans arm är skadade; och hans lever träffad och skadad", beskriver Wylie enligt The New York Times.

Världsledare uttrycker stöd

Moderatorn Ralph Henry Reese skadades i ansiktet under attacken, men kunde skrivas ut från sjukhuset senare. I ett skriftligt uttalande till The New York Times kallar han Rushdie för en av yttrandefrihetens stora försvarare.

"Det faktum att den här attacken kunde inträffa i USA är ett tecken på de hoten mot författare från många regeringar och många individer och organisationer".

Vad som är motivet bakom dådet är oklart. Rushdie skulle hålla ett tal om USA som en plats för författare och andra konstnärer som lever i exil under hot, och som en plats för att fritt kunna uttrycka sin kreativitet, enligt institutionen.

Polisens hundpatrull sökte igenom en väska som den misstänkte bar med sig. Det är dock oklart om den innehöll något farligt. Förutom delstatspolisen och lokal polis är FBI och antiterrorenheter inblandade i utredningen.

Flera reaktioner

Några världsledare har uttryckt avsky mot dådet.

"I 33 år har Salman Rushdie förkroppsligat frihet och kampen mot obskurantismP. Hat och barbari har precis drabbat honom, fegt. Hans kamp är vår och universell. I dag, mer än någonsin, står vi vid hans sida", skriver Frankrikes president Emmanuel Macron på Twitter.

Även brittiske premiärminister Boris Johnson tog till Twitter.

"Förskräckt över att Sir Salman Rushdie har huggits samtidigt som han utövade en rättighet som vi aldrig bör sluta försvara", skriver Johnson.

Norske publicisten Willian Nygaard, som 1993 sköts för att ha gett ut Rushdie, säger att författaren "betalat ett högt pris. Han är en ledande författare som har betytt så mycket för litteraturen, och han har funnit ett bra liv i USA", säger han enligt Al Jazeera.

Salman Rushdie. Arkivbild.

Väckte ramaskri

Brittisk-indiske Rushdie blev världskänd när hans roman "Satansverserna" utkom hösten 1988. Den berörde delvis profeten Muhammeds liv, vilket väckte ramaskri inom delar av den muslimska världen. Rushdie hotades till livet, hot som fortsatt sedan dess.

Han bor i dag i New York och hans tänkta framträdande var en del av en serie föreläsningar i Chautauqua, vid Lake Erie i nordvästra delen av delstaten New York.