Rushdieattacken: "Chockvåg genom litteraturvärlden"

Fakta: Attacken mot Salman Rushdie Författaren Salman Rushdie skulle ge en föreläsning vid Chautauquainstitutionen i delstaten New York när en man rusade upp på scenen och knivhögg honom i nacken och buken. Attacken skedde kvart i elva på förmiddagen lokal tid. En man, som pekas ut som en 24-åring från New Jersey har identifierats som Hadi Matar och greps på platsen. Rushdie vårdas i respirator och är inte talbar, uppger hans agent, till följd av skadorna han ådrog sig då han attackerades på scen. "Salman kommer troligtvis förlora ett öga", uppger agenten enligt The New York Times. Enligt uppgifter har Rushdies lever och arm också skadats. En AP-reporter som befann sig på platsen skriver att mannen slog eller stack Rushdie tio–femton gånger innan attacken avbröts.

Salman Rushdie, 75, attackerades under ett tal vid Chautauquainstitutionen i delstaten New York. En 24-årig man – som av polisen identifierats som Hadi Matar från Fairview, New Jersey – rusade upp på scenen och högg författaren i halsen och buken. Rushdie vårdas på sjukhus för skador på sin lever och riskerar att förlora ett öga.

Jesper Bengtsson som är ordförande för svenska PEN reagerade på nyheten med bestörtning.

— När han blir attackerad skickar det en chockvåg genom hela den litterära världen. Har någon varit utsatt för hot i över 30 år kan man inte vara förvånad om det kommer en attack men jag tror att många tänkte att han var lite säkrare idag än för 10 eller 15 år sen.

Hade pris på sitt huvud

Motivet för dådet är ännu oklart men efter sin roman "Satansverserna" 1988 blev Rushdie dödshotad av iranska ledare som utropade en fatwa med tre miljon dollar i belöning.

— Rushdie har som ingen annan förkroppsligat litteraturens och tankens frihet. Han blev motvilligt en modig men mycket utsatt symbol för den litterära yttrandefriheten och har sedan själv kämpat för andra utsatta författare, säger Rushdies förläggare Daniel Sandström.

Albert Bonniers förlag har gett ut Rushdies böcker sedan 80-talet. Sandström anser att dådet nu är en fruktansvärd attack på litteraturens och tankens frihet.

— Jag har förstås varit orolig för att det här skulle ske. Samtidigt har man försökt intala sig att världen förändrats sedan fatwan, men attacken är ett tragiskt bevis på att det inte stämmer, säger han.

Sandström beskriver att Rushdie under lång tid försökt att leva ett så vanligt liv som möjligt trots de överhängande dödshoten.

— Han var ointresserad av att prata om fatwan. Han ansåg att den hade definierat hans liv för mycket och han ville ta tillbaka makten över sitt liv och leva det fullt ut. Han tyckte att det blev begränsande att prata om hotet, hans författarskap är rikare än så.

"Vill att statsministern fördömer"

Nu vill Sandström se ett stort ställningstagande – inte bara från förläggare och journalister – men även från politiker och samhället i stort. Han menar att författarens yttrandefrihet är den frihet som hela samhällets frihet vilar på och anser att det är olyckligt om folk tror att detta bara rör en enskild individ.

— Macron och Norges statsminister Jonas Gahr Støre har gått ut och markerat mot dådet. Jag vill att Sveriges statsminister går ut och fördömer attacken och gör allt i sin makt för att folk ska förstå att samhället inte kan acceptera ett sådant här avskyvärt dåd, säger Sandström.

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter kommenterar händelsen via sms. Hon skriver: "Vi får aldrig ta demokratins grundläggande friheter för givna. Med oerhört mod har Rushdie i årtionden stått upp för allas rätt att tycka och säga vad vi vill. Att attackera yttrandefrihetens försvarare är att attackera demokratins fundament".

"Visa att hot inte fungerar"

Rushdie var medlem i amerikanska PEN, som arbetar för hotade och fängslade författare runt om i världen. Ordförande för svenska PEN Jesper Bengtsson betonar att Rushdie inte bara är en symbol utan också har spelat en stor roll i yttrandefrihetsfrågor.

TT: Hur ska förlag och publicister svara på det här?

— Genom att fortsätta arbeta, skriva och visa att hot inte fungerar. Både förlag och organisationer runt författarna måste vara medvetna om att hot kan uppstå. Polisen och rättsväsendet måste vara medvetna om att hot kan vara på allvar, säger Jesper Bengtsson.

— Vi lever ju i en värld där det hotas till höger och vänster på nätet, och även där finns det skäl att ta hoten på större allvar än det har gjorts.

Jesper Bengtsson säger att säkerhetsläget ser relativt bra ut för författare i Sverige, men betonar att rättsväsendet behöver lära sig att skilja på tomma ord och faktiska hot.

— Man behöver bli bättre på att utreda och analysera vad hoten har för grund, säger Jesper Bengtsson.

"Vi får inte tystas"

Flera medlemmar i Svenska Författarförbundet har gått ut och visat sitt stöd för Rushdie och uppmanar till att köpa hans verk "Satansverserna", berättar förbundsordförande Grethe Rottböll.

— Det är viktigt att författare inte låter sig tystas och att vi fortsätter att ta plats. Det vi kan göra nu är stödja de författare som utsätts för attacker, säger hon.

Rottböll hoppas att händelsen leder till att vi i Sverige värnar mer om det fria ordet än vad vi gör i dag. Hon anser att vi tar yttrandefriheten för given.

Även Svenska Akademiens ständiga sekreterare Mats Malm kommenterar via sms:

"Det är ett förfärligt dåd, jag hoppas innerligt att Rushdies skador inte släcker hans liv eller tystar hans röst. Vårt stöd för Rushdie och för åsikts -och yttrandefriheten är starkare än någonsin".

"Jag vill se att statsministern går ut och fördömer detta", säger Daniel Sandström som är litterär chef och förläggare på Albert Bonniers förlag. Arkivbild.

Svenska Akademiens ständiga sekreterare Mats Malm uttrycker stöd för Salman Rushie efter attacken. Arkivbild.

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter anser att en attack på "yttrandefrihetens försvarare är att attackera demokratins fundament". Arkivbild.

Svenska PEN:s ordförande Jesper Bengtsson menar att rättsväsendet måste bli bättre på att analysera hot mot författare. Arkivbild.