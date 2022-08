Thåström avslutade Way Out West

Ane Brun klev ut på Azalea-scenen med stora, självsäkra steg, trots att publiken inte riktigt hade hunnit komma på plats ordentligt. Lördagen bjöd nämligen på festivalens hittills varmaste väder och många besökare hade tagit skydd i de skuggområden som Slottsskogen hade att erbjuda före spelningen.

Under 2020 släppte den norsk-svenska artisten två album, nu gladdes hon över att äntligen få framföra dem live, inte minst "We need a mother" från plattan "After the great storm".

— Den här låten skrev jag innan pandemi, krig och all den här skiten som händer. Men den funkar ännu bättre nu, ropade Ane Brun från scenen.

Ane Brun klev självsäkert ut på scenen under Way Out West.

Linnétältet fylldes

En av dagens populärare punkter var Fred Again, som fick Linnétältet att svämma över – fans stod på kö utanför för att få en glimt av den brittiske artisten och producenten. 29-åringen är kanske främst känd för att ha skapat det inofficiella soundtracket till pandemin, "Marea (we’ve lost dancing)" från 2021. Och han tycktes redan ha vuxit ur festivalens tredje största scen – publiktrycket var så stort att folks glasögon immade igen.

Lördagen bjöd på ytterligare ett norskt stjärnskott. Girl In Red släppte under 2021 albumet "If I could make it go quiet", och levererade nu en intensiv dans med allsång från Azaleascenen.

Fick plåstras om

23-åringen var dock tvungen att lämna ifrån sig gitarren, efter att ha slagit upp ett stygn i tummen (skadan kom till efter att hon "lekt med en kniv på fyllan efter en spelning i Olso nyligen", berättade hon i ett mellansnack). Marie Ulven Ringheim, som hon egentligen heter, blev snabbt omplåstrad på scenen, skrek "Rock 'n' roll, the show must go on", och fortsatte sedan i samma fartfyllda tempo som tidigare.

Kvällens mastodontspelning stod Thåström för inför ett enormt publikhav. 65-årigen levererade rejält med allvar och mörka siluetter på en dimmig scen, samtidigt som han karaktäristiskt hängde släpigt över mikrofonstativet. Så var den tredje och sista dagen över.