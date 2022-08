"Drive my car" vinner fint kritikerpris

"Drive my car" hade premiär i Cannes förra året och vann pris för bästa manus. Filmen utsågs också till bästa internationella film på årets Oscarsgala. Det lågmälda dramat, som delvis utspelar sig genom samtal mellan en dramatiker och hans unga kvinnliga chaufför, är baserad på en novell av den japanske författaren Haruki Murakami.

Övriga finalister i omröstningen var Thomas Andersons "Licorice pizza", Jane Campions "The power of the dog", Joachim Triers "The worst person in the world" samt Ruben Östlunds Guldpalmsvinnare "Triangle of sadness".

Priset delas ut under öppningskvällen av filmfestivalen i spanska San Sebastián som pågår den 18–26 september.