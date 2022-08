Protester mot "Fast and furious"-inspelning

Inspelningarna är bland annat tänkta att hållas i Angelino Heights, ett historiskt område i Los Angeles centrum. De boende där hävdar nu att området har blivit en turistattraktion för streetrace – eftersom de adrenalinstinna filmerna handlar just om bilar som åker i höga hastigheter på stadens gator.

— Det förekom inga lopp innan det att 'Fast and furious" började filmas på de här gatorna, säger Damian Kevitt, boende i området och grundare av organisationen "Streets are for everyone" (Gatorna är till för alla).

Enligt de boende hör de varje natt högljudda bilar på gatorna och vissa barn vågar inte längre leka ute efter att ha sett bilar som tappat kontrollen.

Den första "Fast and furious"-filmen hade premiär 2001 och det ska bli både en tionde och en elfte del – men sedan har filmserien nått mållinjen.