Camila Cabello gör låt till "Frozen planet 2"

Oscarsbelönade Hans Zimmer, som skapat originalmusiken till "Dune", står för orkestreringen. Han har tidigare gjort musiken till både "Planet earth 2" och "Blue planet 2". Låten "Take me back home" framförs till en två minuter lång video med bilder från isiga landskap världen runt. Inspelningarna av dokumentären har pågått under fyra år, då David Attenborough har rest till bland annat Arktis och Antarktis.

Camila Cabello slog igenom i gruppen Fifth Harmony men är verksam som soloartist sedan 2016.