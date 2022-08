Andy and the Rockets vann P4 Nästa

Andy and the Rockets består av Filip Westgärds, Andreas Forslund, Max Marcusson och Robin Lagerqvist och vann P4 Nästas riksfinal med låten ”The day our music died”. Pressbild. Foto: TT

Rockbandet Andy and the Rockets, från Dalarna, och deras låt ”The day our music died” vann P4:s musiktävling P4 Nästa under fredagen.