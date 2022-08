Venedigfestival med fokus på "Blonde"

Den tre timmar långa filmen om Marilyn Monroe, baserad på Joyce Carol Oates tegelstensroman från 1999, handlar om en av det senaste århundradets mest ikoniska personer. Andrew Dominik har regisserat den tre timmar långa filmen, och den kubanska skådespelerskan Ana de Armas gör huvudrollen. Hon fick ett litet genombrott med rollen som agent i ”No time to die” och har efter det kunnat ses i thrillern ”Deep water”.

”Blonde” visas under festivalens sista dagar, och dessförinnan erbjuds ett rikt smörgåsbord av åtminstone på pappret högintressanta filmer och tv-serier.

Här är ett litet axplock:

”White noise”, regisserad av Noah Baumbach efter bok av Don DeLillo, med hustrun Greta Gerwig i huvudrollen.

”Bones and all”, Luca Guadagninos ("Call me by your name") nya film är ett kannibaldrama med Timothée Chalamet.

”Tár”, biografi över världskänd dirigent, med Cate Blanchett.

”The master gardener”, drama av Paul Schrader med bland andra Sigourney Weaver.

”The whale” av Darren Atonofsky med Brendan Fraser i en redan Oscarstippad roll.

”Don´t worry darling”, thriller med Harry Styles och Florence Pugh.

Det skandinaviska deltagandet då? Danmark bidrar med avsnitt ur två kommande tv-serier: Lars von Triers ”Riket: Exodus” och Nikolaj Winding Refns ”Copenhagen cowboy”. Sverige har i år bara fått med en film i Kritikerveckan, Isabella Carbonells mörka drama ”Dogborn” med rapparen Silvana Imam i huvudrollen.

Årets Venedigfestival börjar den 31 augusti och avslutas den 10 september.