HBO släpper "House of the dragon" till Youtube

Skådespelaren Matt Smith i 'House of the dragon'. Pressbild. Foto: TT

Nu kan även den som inte har ett konto på HBO Max få en skymt av den nya, hajpade "Game of thrones"-avknoppningen "House of the dragon". Strömningsjätten har nämligen beslutat att släppa det första avsnittet av serien till Youtube, skriver Mashable.