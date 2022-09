Timothée Chalamet: Det är tufft att leva nu

Ålder: 26 år.

Bor: I New York.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare roller: "Call me by your name", "Lady Bird", "Beautiful boy", "A rainy day in New York", "Unga kvinnor", "Dune".

Aktuell: I "Bones and all" som har världspremiär på filmfestivalen i Venedig. Det är ännu osäkert när filmen får premiär i Sverige.