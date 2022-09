USA lämnar tillbaka antika konstskatter

USA ska lämna tillbaka 16 antika konstskatter till Egypten, som en del i krafttagen mot olaglig internationell handel med antik konst. Bland annat tänker myndigheterna i New York återbörda fem verk från Metropolitan Museum of Art (The Met).

"Dagens repatriering visar bredden och utbredningen av nätverken som finns för handel med antikviteter", säger Manhattans distriktsåklagare Alvin Bragg i ett uttalande. Enligt Bragg är de 16 konstverken värda mer än 170 miljoner kronor. Nio av verken ägdes av samlaren Michael Steinhardt. 2021 tvingade myndigheterna honom att lämna tillbaka 180 antika objekt som ansågs vara stulna. Han undvek fängelse men förbjöds att handla mer med antik konst. Fem ytterligare konstverk beslagtogs i våras från The Met av franska och amerikanska myndigheter, och Louvrens förre chef Jean-Luc Martinez åtalades. Objekten kom från plundringar av arkeologiska platser i Egypten, som sedan smugglades genom Tyskland och Nederländerna till Frankrike och därifrån såldes vidare till The Met. Utredningen har lett till åtal mot eller gripandet av nio personer i Frankrike.