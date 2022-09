Stockholm knäckte Williams: Var skräckslagen

Fakta: Robbie Williams Född 1974. Familj: Gift med skådespelaren Ayda Field. De har fyra barn. Han har sålt över 80 miljoner album. Räknar man med tiden i Take That har 17 av hans album toppat albumlistan, vilket gör honom till den tredje mest framgångsrika britten i den kategorin. Aktuell med albumet "XXV", släppt 9 september, och en dokumentärserie på Netflix som har premiär 2023. Alla de 25 gamla hitlåtarna på den nya skivan är nyinspelade. Skivan har spelats in med Jules Buckley, Guy Chambers, Steve Sidwell och den nederländska orkestern Metropole Orkest.

“Let me entertain you” sjöng Robbie Williams för en Stockholmspublik i början av 2000-talet. Men publiken lät sig inte bli entertained. Världsstjärnan fick inte alls i gång dem. Vart han än åkte i världen på den tiden blev det "tumult", som han uttrycker det i dag, en elektrisk stämning som han behövde för att klara av sitt jobb.

Men inte i Stockholm.

— Jag var helt jävla skräckslagen. Det är läskigt och ensamt där uppe på scenen, säger Robbie Williams till TT.

Senare, på en konsert i Köpenhamn, beklagade han sig för publiken inför att han skulle besöka Sverige igen. "Jag borde stanna kvar här."

Danskarna jublade. Men uttalandet stämde inte riktigt då heller, minns han. I Göteborg var det nämligen helt annorlunda, där hade han publiken med sig.

— Ett gig i Göteborg är helt annorlunda än ett i Stockholm, det var jag helt säker på.

32 år lång karriär

Britten Robbie Williams blev världskändis som 16-åring i pojkbandet Take That. Efter några års succékarriär med dem lämnade han bandet 1995 för att satsa på en solokarriär.

Det var rätt drag, insåg han snabbt. 1997 släppte han sitt första soloalbum. "Life thru a lens" blev etta på topplistan i Storbritannien och innehöll hitlåtarna "Let me entertain you" och "Angels". Sedan dess har han haft 14 singelettor och belönats med 18 Brit Awards, fler än någon annan artist någonsin. Men det blev också mycket alkohol och droger under de första åren, ett hänsynslöst beteende som han sjunger om i den nya singeln "Lost".

I dag har det beteendet bytts ut mot ett annat.

— Mitt hänsynslösa beteende riskerar inte längre att döda mig ögonblickligen eller sätta mig på ett godståg till helvetet, lyssnandes på småfåglar när solen går upp i bakgrunden. I dag handlar mitt hänsynslösa beteende om skärmtid och mat, säger han.

Han äter plockmat under intervjun.

TT: Vad har du för skärmtid?

— Varje dag, hela tiden. Jag har blivit besatt av konst, så det är det jag vill tro utgör min skärmtid. Men samtidigt verkar jag ha förlorat förmågan att tvinga mig till det. Och då, när det kreativa försvinner, dyker Youtube upp, säger han och räknar upp de kategorier han brukar fastna i: ufon, fotboll och konspirationsteorier.

Men all tid går ändå inte till skärmen. Han har också hunnit med att spela in totalt 29 låtar till det nya albumet "XXV". Fyra nyskrivna låtar och 25 nyinspelningar av gamla hits för att fira antalet år sedan 48-åringen släppte sitt första soloalbum.

— Energin är annorlunda nu. Vad de här låtarna betyder för mig är annorlunda. Att behöva spela in 29 låtar i rad är en jävla plåga men jag har aldrig tröttnat.

Göteborg inte bättre än Stockholm

Han vill inte berätta exakt när, eftersom han inte vill avslöja platsen, men säger att insikten om att han haft fel om olika städers publik kom ganska nyligen. Långt efter det att han bestämt sig för att Göteborg är bättre än Stockholm.

— Jag satt och tänkte när jag var på väg ifrån en konsert som jag verkligen hade längtat till att "det här var inte så kul". Det var då som jag insåg att jag kanske haft skitfel om länder, människor och allt. Jag har haft jättebra gig i Stockholm också, säger Robbie Williams.