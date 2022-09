"Squid game" kan bli historisk på Emmygalan

Bästa dramaserie: "Better call Saul", "Euphoria", "Ozark", "Severance", "Squid game", "Stranger things", "Succession", "Yellowjackets"

Bästa komediserie: "Abbott elementary", "Barry", "Curb your enthusiasm", "Hacks", "The marvelous Mrs Maisel", "Only murders in the building", "Ted Lasso", "What we do in the shadows"

Bästa manliga huvudroll i en dramaserie: Jason Bateman i "Ozark", Brian Cox i "Succession", Jung-Jae Lee i "Squid game", Bob Odenkirk i "Better call Saul", Adam Scott i "Severance", Jeremy Strong i "Succession"

Bästa kvinnliga huvudroll i en dramaserie: Jodie Comer i "Killing Eve", Laura Linney i "Ozark", Melanie Lynskey i "Yellowjackets", Sandra Oh i "Killing Eve", Reese Whiterspoon i "The morning show", Zendaya i "Euphoria"

Bästa manliga huvudroll i en komediserie: Donald Glover i "Atlanta", Bill Hader i "Barry", Nicholas Hoult i "The great", Steve Martin i "Only murders in the building", Martin Short i "Only murders in the building", Jason Sudeikis i "Ted Lasso"

Bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie: Rachel Brosnahan i "The marvelous Mrs Maisel", Quinta Brunson i "Abbott elementary", Kaley Cuoco i "The flight attendant", Elle Fanning i "The great", Issa Rae i "Insecure", Jean Smart i "Hacks"

Bästa miniserie:

"Dopesick", "The dropout", "Inventing Anna", "Pam and Tommy", "The white lotus"