"Fantomen" lämnar Broadway efter 35 år

'Fantomen på Operan' på Broadway i New York är den senaste teaterföreställningen som faller offer för pandemins efterdyningar. Arkivbild. Foto: TT

"Fantomen på Operan" firar 35-årsjubileum på Broadway i januari, men redan den 18 februari faller den berömda ljuskronan för sista gången. Skådespelare, scenmedarbetare och orkestern informerades om beslutet under fredagen, rapporterar The New York Times.