Konst stulen av nazister ska få märkning

Åtminstone 60 000 konstverk stals från det judiska folket före och under det andra världskriget. Flera av verken hamnade sedermera på kända museer i olika länder. På Metropolitan Museum of Art i New York har man identifierat 53 konstverk som ursprungligen stulits av nazisterna. Verken har senare donerats eller sålts till museet av de rättmätiga ägarna.

Den nya lagen har tillkommit bland annat för att informera yngre människor som inte känner till Förintelsen om plundringarna.