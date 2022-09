Wahlgren och Andersson gör kaotisk "Peter Pan"

Fakta: "Peter Pan går åt helvete" Bygger på "Peter Pan goes wrong" av Mischief Theatre Company som i sin tur bygger JM Barries klassiker "Peter Pan" från 1904. Översättning och regi av Edward af Sillén. I rollerna syns Pernilla Wahlgren, David Batra, Clara Henry, Per Andersson, Anton Lundqvist, Ola Forssmed och Hampus Nessvold. Premiär 19 januari 2023 på Cirkus i Stockholm. Turné till Halmstad, Karlstad, Linköping, Örebro, Västerås, Malmö och Göteborg fram till 14 maj 2023.

Pernilla Wahlgren, Per Andersson, Clara Henry och David Batra spelar några av huvudrollerna i den från början brittiska pjäsen – nu anpassad till svensk kontext. Historien kretsar kring en amatörteatergrupp som försöker sätta upp en familjeföreställning av "Peter Pan".

Edward af Sillén har översatt och regisserar. Han beskriver det som en "kaotisk komedi".

— Det här gänget är så illa förberedda och scenografin så dåligt byggd att allt faller runtomkring dem medan de försöker leverera. Vi har en otrolig scenografi som byggs upp just nu och stuntmän som arbetar med oss för att vi ska kunna genomföra de här väldigt avancerade fysiska utmaningarna. Det är sällan man får chans att göra den här typen av grejer i Sverige.

"Kände oss som 16"

Han och skådespelaren Ola Forssmed, som spelar Kapten Krok, såg "Peter Pan goes wrong" i Londons West End för några år sedan.

— Vi vek oss dubbla av skratt, skrattade så vi grät och kände oss som 16 år igen. Manuset kommer åt någonting som vi växte upp med. Gösta Ekmans Papphammar-sketcher, Steve Martin och Martin Short eller ännu längre tillbaka Buster Keaton och Charlie Chaplin. Den typen av humor har försvunnit lite tycker jag och därför är det så kul att få uppleva hur mycket publiken skrattar – om man gör det på rätt sätt.

Skådespelarna får var och en axla två roller: dels den som skådespelare i ett kämpande teaterkompani, dels sina respektive roller i pjäsen inuti pjäsen. Peter Pan spelas av Anton Lundqvist, hans skugga av Per Andersson, Wendy av Clara Henry och Pernilla Wahlgren spelar Tingeling.

Melodifestivalen inspirerades

I Melodifestivalen 2020 gjorde just hon tillsammans med Per Andersson ett kaosartat nummer, som Edward af Sillén var högst inblandad i – och som han nu avslöjar har samma ursprung som pjäsen.

— Kaosnumret var absolut inspirerat av det här humorgänget som ligger bakom "Peter Pan goes wrong". Det var en mellanakt med ett musikalnummer som gick åt helvete och här är det Peter Pan som går åt helvete. Man ser direkt hur otroligt roligt det blir när ambitionen är så hög, ju högre ambition desto högre fallhöjd i komik, säger han.

Allt började med "The play that goes wrong", som sattes upp av teatergruppen Mischief Theatre Company 2012. Den handlar om en teatergrupp som sätter upp en fiktiv pjäs – ett mordmysterium som utspelas på 1920-talet. "The play that goes wrong" blev en succé och spelas fortfarande i London. "Peter Pan goes wrong" hade premiär året därpå och spelades fram till 2019. Edward af Sillén förklarar varför han valde att översätta just uppföljaren.

— Jag såg även "The play that goes wrong" och älskade den. Men den är väldigt brittisk, medan "Peter Pan" känns mer språklös och når över alla kulturgränser. Den kändes lättare att anpassa för en svensk miljö och det kommer vi att göra. I den här versionen är det en svensk teatergrupp som ska spela "Peter Pan".

Föreställningen börjar repeteras i december och den 19 januari har "Peter Pan går åt helvete" premiär på Cirkus i Stockholm. Senare åker hela ensemblen ut på turné till Halmstad, Karlstad, Linköping, Örebro, Västerås, Malmö och Göteborg.