"Gökboet"-skådespelaren död

Hon blev 88 år gammal.

Fletcher fick en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll för sin insats i Milos Formans klassiker från 1975, där hon spelade mot Jack Nicholson.

För de flesta är hon sannolikt främst bekant för just den insatsen, men Fletcher hann under sin över 60 år långa karriär medverka i ett stort antal filmer och tv-serier, däribland "Star Trek: Deep Space Nine" och "Sjunde himlen".

Sin sista skådespelarinsats gjorde hon i Netflix komediserie "Girlboss" från 2017.