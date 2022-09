Bokmässan går starkare ur pandemin

Bokmässan i Göteborg har nu stängt för den här gången, den första fysiska bokmässan sedan pandemin.

Strax före stängning räknades den preliminära besökssiffran till 82 156 personer, något lägre än 2019 års 86 132. Men rekordet är faktiskt ändå slaget.

Nytt för i år är nämligen att mässan har hållits digitalt parallellt med den fysiska. Räknar man in de omkring 7 000 digitala gästerna går Bokmässan starkare ur pandemin.

— Många har upptäckt Bokmässan play under pandemin och har valt att ta del av seminarierna digitalt även i år. Men vi ser också att väldigt många av de som har sett seminarierna digitalt de senaste två åren har kommit och sett dem fysiskt nu, säger Frida Edman, mässansvarig.

Många av seminarierna har varit fullsatta, säger hon. Långa köer ringlade sig både till boksignering med barnidolerna I Just Want To Be Cool och till föreläsningen "Diplomatiskt toppmöte" med Jan Eliasson och Staffan de Mistura.

— Det säger något om bredden. Det är verkligen en härlig känsla att publiken är tillbaka och stämningen har varit magisk, säger Edman.

Nästa års bokmässa kommer att ha två teman, "Judisk kultur" och "Staden".