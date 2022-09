Thåström byter arenor mot klubbar

Men start den 17 november ger han tre konserter på The Tivoli i Helsingborg och fortsätter sedan till Vulkan Arena i Oslo, Pustervik i Göteborg och Orionteatern i Stockholm. På just Orionteatern görs sex spelningar och teatern är också något av klassisk mark för Thåström sedan SVT spelade in en konsert med hans dåvarande band Imperiet där 1985.

Turnéplan: 17/11–19/11 Helsingborg, 23/11–24/11 Oslo, 30/11–2/12 Göteborg, 11/12–13/12 samt 15/12–17/12 Stockholm.