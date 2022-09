Alice Boman släpper ny kritikerhyllad skiva

Alice Boman är aktuell med sitt andra album, 'The space between'. Arkivbild. Foto: TT

Alice Boman släpper ny skiva. "The space between", som det nya albumet heter, har redan hyllats av kritiker runt om i världen och är singer-songwriterns andra album. Skivan släpps den 21 oktober, men redan nu kan man lyssna på låten "Where to put the pain".