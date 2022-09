Roger Waters "persona non grata" i Krakow

— Vi vill inte ha människor i Krakow som tar Rysslands sida i informationskriget och stödjer eller upprepar president Vladimir Putins propaganda, skriver vicepresident Michal Drewnicki på Twitter.

Pink Floyd-grundaren hade två konserter inplanerade på Krakows Tauron Arena i april nästa år. Men i lördags meddelade Live Nation Polen att showerna hade ställts in, utan att ge närmare detaljer.

Waters skrev tidigare i månaden ett öppet brev till Olena Zelenska, den ukrainska presidentens fru, att västvärlden borde sluta tillhandahålla vapen till Kiev och anklagade president Zelenskyj för att tillåta "extrem nationalism" i Ukraina och uppmanade honom att "sätta stopp för detta dödliga krig".

Waters har på Facebook förnekat uppgifterna att konserterna ska ställas in och anklagar Lukasz Wantuch – kommunalråd i Krakow som uppmanat invånarna att bojkotta konserterna – för "brutal censur av mitt arbete". Inlägget inleder han med: "Hej Lukasz Wantuch! Låt ungarna vara i fred!", ett citat från Pink Floyds megahit "Another brick in the wall".