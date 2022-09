Bowies handskrivna låttext såld för miljonbelopp

Det klubbade priset var fem gånger högre än auktionshuset Omega Auctions hade kalkylerat med, skriver The Guardian.

— Vi drogs med och betalade för mycket, säger David Walsh, ägare och grundare till Museum of Old and New Art (Mona) på Tasmanien.

Låten fanns med på Bowies femte album, "The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars", som blev hans stora genombrott. A4-sidan innehåller handskrivna ändringar och redigeringar av Bowie, inklusive korrigerade stavfel och tillägg.

— Den kommer att finnas med i det bibliotek som vi håller på att bygga upp tillsammans med många andra föremål som vi också betalat för mycket för, säger David Walsh.

Texten var ett av flera föremål från David Bowies glamrock som såldes i tisdags och hade ägts av samma person sedan 1980-talet.

— Det var ett oväntat stort intresse från hela världen för det här historiska samlarobjektet. Vi hade fem telefonlinjer i gång samtidigt för försäljningen samt budgivare online och i lokalen, säger Paul Fairweather på Omega Auctions.