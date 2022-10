Avbryter turné efter "allvarlig sjukdom"

"Vi var tvungna att fatta det hjärtslitande beslutet att ställa in våra återstående amerikanska och kanadensiska spelningar för att återvända hem", meddelar duon via sociala medier.

The Avalanches slog igenom stort kring millennieskiftet med sitt debutalbum "Since I left you". I somras spelade de i Sverige när de gästade festivalen Rosendal Garden Party i Stockholm.