Springsteen överraskade hos The Killers

Tillsammans med The Killers frontfigur Brandon Flowers framförde han sina klassiker "Born to run" och "Badlands", samt låten "Dustland" som han och The Killers släppte ihop i fjol.

Med på scenen var även E Street Bands saxofonist Jake Clemons, som är brorson till bandets framlidne saxofonist Clarence Clemons, som avled 2011.

I förra veckan meddelade Bruce Springsteen att han släpper soul-coveralbumet "Only the strong survive" den 11 november. The Killers-spelningen i New York är en del av bandets pågående "Imploding the mirage"-turné – en turné som vilar på albumet med samma namn från 2020 men som fick skjutas upp på grund av pandemin.