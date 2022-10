Evighetsprojekt når oönskat världsrekord

"Beyond good and evil 2" ("BGE2") kan kvala in i Guinness rekordbok. Ubisofts äventyrsspel har med någon månad tillgodo nämligen passerat "Duke nukem forever" som det spel som varit längst tid under utveckling, rapporterar Eurogamer.

"Duke nukem forever" visades upp 1997 men släpptes först 2011, 5 156 dagar senare, efter en utvecklingstid kantad av svårigheter, enligt Gamesindustry.biz reporter Brendan Sinclair. "BGE2":s första trailer visades upp 2008, för mer än 5 200 dagar sedan, skriver han på Twitter. "Beyond good and evil 2" är en uppföljare till 2003 års spel, med höga ambitioner där det sömlöst ska gå att resa mellan flera planeter i ett solsystem. Det har för närvarande inget släppdatum. Senaste officiella nyheterna om spelet kom hösten 2020, då det meddelandes att skaparen Michel Ancel lämnade projektet. Men enligt Ubisoft är spelet fortfarande under utveckling, och i augusti meddelade Sarah Arellano på Twitter att hon numera är ansvarig manusförfattare på spelet.