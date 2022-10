Skådespelare klipper håret i solidaritet

På onsdagen publicerades ett filmklipp i sociala medier där kända namn som Juliette Binoche, Isabelle Huppert, Marion Cotillard, Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg och Isabelle Adjani klipper av sig håret.

I en debattartikel som nyhetsbyrån AFP fått tillgång till ger också omkring ett tusen representanter för den franska filmindustrin – bland dem prisbelönta regissörer, skådespelare och manusförfattare – sitt kollektiva stöd till de iranska kvinnor, "som kämpar för sin frihet med risk för sina egna liv, och till det iranska folket som modigt stöder deras revolt", skriver DN.

Protesterna i Iran tog sin början efter det att 22-åriga Mahsa Jina Amini dog i händerna på landets moralpolis. Hon hade gripits för att ha burit sin hijab på "fel sätt". Att ta av hijaben och/eller klippa av sig en hårlock har förvandlats en internationell symbol för att visa stöd för de iranska kvinnornas uppror. På tisdagskvällen gjorde exempelvis den svenska EU-parlamentarikern Abir Al-Sahlani (C) just det i talarstolen under ett sammanträde i EU-parlamentet.