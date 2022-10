Ruben Östlund om tragedin: "Det var en chock"

Ålder: 48 år.

Familj: Fru, tre barn.

Bor: Göteborg och Mallorca.

Filmer: "Gitarrmongot" (2004), "De ofrivilliga" (2008), "Play" (2011), "Turist" (2014), "The square" (2017), "Triangle of sadness" (2022).

Priser: Guldpalmen i Cannes för "The square" och "Triangle of sadness" och Un certain regard-priset för "Turist". Vunnit fyra priser på European Film Award-galan och fem Guldbaggar. Oscarsnominerade i klassen bästa icke-engelskspråkiga film för "The square".