Fever Ray släpper ny musik

Fever Ray har släppt en ny låt. "What they call us" är den svenska artistens första smakprov på ny musik på fem år.

Det var 2017 som Karin Dreijer senast gav ut musik under artistnamnet Fever Ray. Den nya låten är skriven tillsammans med Karin Dreijers bror Olof Dreijer och innebär därmed en återförening för syskonen som bildade den banbrytande elektronikaduon The Knife. Det är första gången syskonen Dreijer samarbetar på en låt sedan duon upplöstes 2014, uppger Stereogum, som konstaterar att det inte släppts några nyheter om Fever Ray planerar att ge ut ett fullängdsalbum med musik. Karin Dreijer lanserade soloprojektet Fever Ray 2008 och har sedan dess gett ut två fullängdsalbum. Det senaste, "The purge", kom 2017 och året därpå följde en turné med bland annat med spelningar på Roskildefestivalen och Way Out West.