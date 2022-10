Italiensk konstnär låter "Simpsons" stötta Iran

Målningen går under namnet "The Cut" och det är inte första gången som Palombo använder sig av familjen Simpson i sin konst. Han har exempelvis tidigare låtit personer från serien förekomma i verk om Black Lives Matter-rörelsen och för att uppmärksamma Förintelsens minnesdag.

Protesterna i Iran tog sin början efter det att 22-åriga Mahsa Jina Amini i mitten av september dog i händerna på landets moralpolis. Hon hade gripits för att ha burit sin hijab på "fel sätt". Att ta av hijaben och/eller klippa av sig en hårlock har förvandlats en internationell symbol för att visa stöd för de iranska kvinnornas uppror. I tisdags gjorde exempelvis den svenska EU-parlamentarikern Abir Al-Sahlani (C) just det i talarstolen under ett sammanträde i EU-parlamentet.