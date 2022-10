Jazzfest invigs med Nina Simone

Fakta: Eric Biraths fem artisttips: 1. Gretchen Parlato, kalifornisk bossanova. 2. Hiatus Kaiyote, australisk jazzfunkpunk. 3. Svenska Fire Orchestra Big Bang, "en extra stor version av en orkester som heter Fire Orchestra med över 40 musiker på scen, ett riktigt mäktigt projekt", säger Eric Birath. 4. Daymé Arocena, som beskrivits som en kubansk Ella Fitzgerald. 5. Immanuel Wilkins Quartet, hyllad amerikansk altsaxofonist.

Under paret Obamas tid var jazz- och soulsångerskan Ledisi en återkommande gäst i Vita huset. I fjol släppte hon ett album med Nina Simone-tolkningar som gav henne en fjortonde Grammynominering, och det är också Nina Simones låtskatt som hon gräver ur – tillsammans med en 50-mannaorkester – på Stockholms konserthus under invigningen av Stockholm Jazz Festival den 14 oktober.

Festivalen är landets största jazzhappening, i år av samma magnitud som före pandemin. Samtidigt är publiken på väg tillbaka, även om Eric Birath, som också är chef på jazzklubben Fasching i Stockholm, tycker sig märka ett något förändrat beteende.

— Många evenemang går bra, men det känns lite som att upptäckarlustan är lite borta, folk utmanar inte sig själva i samma utsträckning.

220 konserter

Förhoppningen är att de ska göra det nu på en festival som omfattar cirka 60 scener och 220 konserter. Artisterna på de största scenerna bokas centralt men den tio dagar långa festivalen omfattar samtidigt ett stort antal mindre arrangörer som sätter sina program själva.

Den största konserten i år äger rum på Fållan i Slakthusområdet som tar in 1 800 personer. Just där spelar det australiska jazzfunkbandet Hiatus Kaiyote vars independentdebut "Tawk tomahawk" en gång höjdes till skyarna av bland andra Prince. Sedan dess har bandets sångerska Nai Palm bland annat spelat in musik med rapparen Drake.

— Ett "punk-ny-jazzband" som sällan gör Europabesök. Om man vill hänga med i den internationella jazzscenen är det här ett ypperligt tillfälle, säger Eric Birath.

"Bred palett"

Vid sidan av svenska jazzmusiker kommer artister från länder som Kuba, Israel, Japan, Australien, Kanada och USA. Bland de amerikanska storstjärnorna finns hammondjazzens "drottningmoder", Rhoda Scott, 84, som beskrivs som Count Basies favorit, "en riktigt cool person", enligt Eric Birath.

Ibland får han höra att Stockholm Jazz Festival saknar tema, vilket får honom att rycka på axlarna. Sweden Rock har inget tema, inte Way Out West heller.

— Vi vill visa upp upp en bred palett.

Stockholm Jazz Festival pågår 14–23 oktober.