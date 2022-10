Spotifys vd: Rogan ett vattendelande ögonblick

Det var 2019, ett år efter börsnoteringen i New York, som Spotify siktade in sig på podcastindustrin. Året därefter köpte bolaget rättigheterna till det som brukar kallas världens mest populära podd, "The Joe Rogan experience" med komikern och tv-profilen Joe Rogan, för motsvarande ungefär två miljarder kronor.

Uppmanade till bojkott

Men affären hamnade snabbt i blåsväder, då Rogan fick kritik för att ha bjudit in kontroversiella gäster som exempelvis vaccinmotståndare. Artister som Neil Young och Joni Mitchell uppmanade till bojkott av Spotify och tog bort sina album från tjänsten.

— En del anser att vi gjorde fel, men faktum är att lika många var positiva. Positiva för att vi inte tystade en röst och för att de vill ha mer diskussioner kring frågor som de vet inte är svart-vita, utan ligger på gråskalan. Jag vill inte fälla någon dom över Joe, om han skulle kunna göra något bättre eller inte – det tror jag han kan, säger Ek till Di.

17 000 avsnitt

Spotify har också enligt tidningen tagit ned över 100 avsnitt av Rogans podd.

— Frågan är – ska man tillåta diskussioner om dessa ämnen även om det är kontroversiellt? Eller ska man försöka dämpa det? Hur kan vi säga att detta är sant eller falskt när inte ens statliga expertmyndigheter kan enas om vad som rätt tillvägagångssätt? Vi gjorde fel genom att tillåta mer debatt. Vissa håller inte med, andra håller med oss. Och naturligtvis så kommer det att finnas olika syn på det, säger Daniel Ek.

Spridningen av desinformation är ett nytt problem för Spotify, sedan bolaget blev en plattform för poddar. Inte bara rörande ämnen som covid-19, utan även Rysslands invasion av Ukraina. Ek säger att över 17 000 olika avsnitt om kriget har tagits bort för att de bedömdes som desinformation och potentiellt skadliga.