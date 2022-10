Spotify-chefen – "en gåta i seriens mittpunkt"

Netflix-serien "The playlist" Premiär : 13 oktober. Regi : Per-Olav Sørensen Manus: Christian Spurrier Skådespelare: Edvin Endre, Janice Kamya Kavander, Gizem Erdogan, Christian Hillborg, Ulf Stenberg, Joel Lützow Källa: Netflix

Mycket research ligger bakom serien, berättar regissören Per-Olav Sørensen och manusförfattaren Christian Spurrier. De har bland annat djupintervjuat tolv personer med kännedom om företaget. Vilka är hemligt, säger Per-Olav Sørensen. Men han avslöjar att Daniel Ek, Spotifys grundare, inte är en av dem eftersom han inte har ställt upp.

— De andra kan ni spekulera i vilka de är, säger han.

Förutom Daniel Ek är hans affärskompanjon Martin Lorentzon en stark rollfigur i serien. Likaså skildras Spotifys chefsjurist Petra Hansson, bolagets första teknikchef Andreas Ehn och musikbolagsdirektören Per Sundin. Alla är baserade på verkliga personer. Artisternas perspektiv skildras av en fiktiv sångerska, Bobbi T, som dessutom är gammal klasskamrat till Daniel Ek.

Visar artisternas protester

Genom Bobbi T, som spelas av artisten Janice Kamya Kavander, får man följa artisternas till synes omöjliga kamp för att få tillräckligt betalt för sin musik på strömningstjänsten.

— Det var utmanande att porträttera Bobbi på ett värdigt sätt. Hon ska ändå representera artisternas perspektiv och det är en jätteviktig del i den här berättelsen, säger Janice Kamya Kavander.

Hon berättar att rollfiguren Bobbi T är baserad på flera olika artister.

— Jag och Per-Olav har format rollen mycket tillsammans, både utifrån min egen erfarenhet som artist men också utifrån andra personer som jag inspireras av.

Baserad på bok

I början av december 2019 bekräftade Netflix att man köpt rättigheterna till "Spotify inifrån", en bok av Jonas Leijonhufvud och Sven Carlsson, som handlar om hur Spotify blev ett av de största bolagen i världen inom musikindustrin.

Idén att bygga serien på olika perspektiv kom när de insåg att intervjupersonernas versioner var för långt ifrån varandra för att kunna bli en enda berättelse, berättar Christian Spurrier.

— Vi tyckte att vi hade fantastiskt bra material men vi kom inte framåt. Till slut sa Per-Olav, "vi måste dela på historierna, det är enda sättet". De olika perspektiven är en del av historien nu.

Daniel Ek framställs i serien som ömsom driven och målinriktad, ömsom hård och arrogant, beroende på vems perspektiv som visas.

— Daniel Ek var den som var svårast att skildra. Han är väldigt privat. Han blev som en gåta i seriens mittpunkt, säger Christian Spurrier.

I en nyligen publicerad intervju i Dagens industri blir Daniel Ek tillfrågad om den kommande tv-serien.

— Ingen från bolagets sida har varit involverad, säger han till Di.

Han verkar inte heller vara intresserad av att titta på serien.

— Varför skulle jag vilja se en fiktionaliserad del av mitt liv? Eller en del av mitt liv, eller vad det nu kommer handla om. Jag känner: the real thing is more fun.

Edvin Endre som Daniel Ek

Edvin Endre gör rollen som Daniel Ek, vars resa tittaren får följa från en enkel lägenhet i Stockholmsförorten Rågsved till en mångmiljonvilla i Djursholm. Det har varit en krävande roll, säger han, eftersom han har behövt ändra sin rollfigur i olika avsnitt.

— Andreas Ehn till exempel, han upplever Daniel som en ganska kall person. Medan Petra Hansson ser på Spotify-gänget som en grupp barn och då försöker man spegla det.

TT: Känns det nervöst att Daniel Ek kanske kommer att kolla på serien?

— Både ja och nej. Det här är en fiktiv serie och det kommer att vara tydligt för alla som ser den. Jag har försökt spela honom så nyanserat som möjligt. Men med det sagt så är det min tolkning av det, jag hoppas att han är okej med den tolkningen.

Regissören Per-Olav Sørensen berättar att Daniel Ek är en av de rollfigurer som de har "skruvat till" för att skapa dramatik.

— I serien fokuserade vi på att han är driven, och har fokus. Han äger snart 40 procent av den strömmade musikindustrin, man kan inte uppnå det utan de egenskaperna, säger han och tillägger:

— Men jag tror att Daniel Ek är mycket trevligare i verkligheten.