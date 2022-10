The Strokes spelar in med Rick Rubin igen

Nyligen gästade den ikoniske musikproducenten Rick Rubin Joe Rogans podcast och avslöjade då att han spelat in ny musik tillsammans med bandet i Costa Rica där de hyrde ett hus uppe i bergen tillsammans.

Rubin samarbetade med The Strokes även på deras senaste skiva "The new abnormal" från 2020, som var deras första fullängdare på sju år.