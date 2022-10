Stockholms filmfestival hedrar Sam Mendes

Sam Mendes får ta emot Stockholm Visionary Award under festivalen. Den 57-årige britten fick en Oscar för sin debutfilm "American beauty" och har sedan dess bland annat regisserat Bondfilmerna "Skyfall" och "Spectre" samt krigsdramat "1917".

Mendes kommer till festivalen med "Empire of light", som utspelas i en brittisk kuststad på 1980-talet och beskrivs som en kärleksförklaring till filmen.

Bland övriga internationella filmer som visas märks "Bones and all", Luca Guadagninos omtalade kannibaldrama med Timothée Chalamet i huvudrollen. På festivalen blir det också Sverigepremiär för actionfilmen "The woman king" med Viola Davis, som har blivit en stor succé i USA.

Stockholm Achievement Award går i år till skådespelaren Fares Fares, vars senaste film "Boy from heaven" är öppningsfilm på festivalen. Tarik Saleh regisserar filmen som är Sveriges Oscarsbidrag.

Även Sveriges "andra Oscarsbidrag" är med i festivalprogrammet; svenskiranske regissören Ali Abbasis film "Holy spider", som tagits ut att bli Danmarks kandidat till priset för bästa internationella film.

I Stockholm finns dessutom chansen att se "Decision to leave" av den sydkoreanske regissören Park Chan Wook, som fick regipriset på filmfestivalen i Cannes.

Festivalen lyfter också fram Ukraina som ett av årets fokusområden. Sex filmer från det krigshärjade landet visas på festivalen, däribland Oscarsbidraget "Klondike".

Stockholms filmfestival arrangeras 9–20 november.